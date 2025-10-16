به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در دل پاییز هزار رنگ و پر رمز و راز شهرستان خدابنده، این بار شکوه طلوع خورشید بر فراز کوه باستانی آلاقاپو در شهر قیدار، داستانی نو از عظمت و آرامش طبیعت را روایت می‌کند. لنز دوربین یک طبیعت‌گرد خدابنده ای لحظاتی بی‌بدیل از بیداری کوه و منظره شهر را در آغوش نور زرین پاییزی به تصویر کشیده است.

این تصاویر که از زاویه‌ای خیره‌کننده، طلوه خورشید را در کوه عالی قاپو را به نمایش می‌گذارد، شاهدی بر زیبایی‌های پنهان قیدار در فصل خزان هستند. هر طلوع خورشید از پس این کوه، ترکیبی جادویی از رنگ‌های سرخ و زرد پاییزی را در هم می‌آمیزد و طبیعت‌گرد خدابنده‌ای، این لحظات سحرآمیز را با هنرمندی تمام ثبت کرده است.

عکس از رضا صالحی