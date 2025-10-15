پخش زنده
امروز: -
سند ملی مدیریت سواحل استان خوزستان با هدف مدیریت متمرکز و توسعه پایدار سواحل در حال نهایی شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل بنادر خوزستان با اشاره به طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در شهرستانهای ساحلی استان گفت: این سند راهبردی با هدف مدیریت متمرکز و توسعه پایدار سواحل در حال نهاییشدن است.
ابوطالب گرایلو اجرای طرح تدقیق مطالعات یکپارچه مناطق ساحلی استان را زمینهساز تحولی پایدار در مدیریت هوشمند نوار ساحلی استان عنوان کرد و افزود: در چارچوب این طرح در روزهای اخیر نشستهای تخصصی متعددی با حضور مدیران محلی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و مشاور طرح در شهرستانهای آبادان، خرمشهر، منطقه آزاد اروند، شادگان و هندیجان برگزار شده است.
او با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح در سطوح محلی و ملی گفت: هدف طرح ICZM بهعنوان یک سند راهبردی، یکپارچهسازی مدیریت نواحی ساحلی، ارتقای بهرهوری اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی محسوب میشود و مراحل نهایی بررسی و همافزایی اطلاعات آن در جریان است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به حضور میدانی و پیگیری مستمر مدیریت و کارشناسان حوزه سواحل این ادارهکل در فرمانداریهای شهرستانهای ساحلی افزود: این بازدیدها و نشستها بیانگر عزم ادارهکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در تسریع روند نهاییسازی این سند ملی و انطباق آن با نیازهای واقعی مناطق است.
گرایلو ادامه داد: در این نشستها، مشاور طرح گزارشی از وضعیت موجود، اهداف و راهبردهای اصلی ارائه و نقاط قوت، فرصتها و نیازهای مدیریتی هر شهرستان را تشریح کرد که از مهمترین محورهای مطرحشده میتوان به ضرورت همراستاسازی طرحهای منطقهای، تبادل دادهها، شناسایی اولویتهای توسعهای و زیستمحیطی و دریافت نقطهنظرهای ذینفعان محلی اشاره کرد.
او افزود: در آبادان و خرمشهر ظرفیتهای موجود در حوزه گردشگری دریایی و تجارت با محوریت منطقه آزاد اروند، بستر مناسبی برای اجرای دقیق و هدفمند این طرح فراهم کردهاند و در شهرستان هندیجان سواحل بحرکان و بنادر صیادی و تجاری بهعنوان نقاط کلیدی مدنظر قرار گرفتند در شادگان نیز تلفیق ملاحظات زیستمحیطی تالاب بینالمللی شادگان با برنامههای توسعه اقتصادی در دستور کار است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: پیشبینی میشود نسخه نهایی این سند، نقطه آغاز تحولی پایدار در مدیریت هوشمند و توسعه پایدار سواحل استان خوزستان باشد.