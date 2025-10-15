به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این نشست با تاکید بر این که ما باید خداوند را شاکر باشیم که در مسیر تبلیغ دین قرار گرفته‌ایم گفت: این که فرصتی فراهم شده تا معارف اهل بیت علیهم‌السلام را در بین مردم ترویج دهیم لطف بیکران الهی نسبت به روحانیون و ائمه جمعه است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که شاکر بودن بدین معنا است که باید وظیفه خود را در کسوت ائمه جمعه به نحو احسن انجام دهیم افزود: توجه به مساجد از جمله موضوعاتی است که باید مورد مداقه امامان جمعه استان قرار گیرد.

او تاکید کرد: توجه به جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه نیز در شهرستان‌ها باید مورد توجه ائمه جمعه استان باشد چرا که مورد رضایت الهی است.