خلیج فارس همچنان مواج و متلاطم
هواشناسی بوشهر وزش بادهای شمالی و تلاطم دریا را تا شنبه آینده برای استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که در ساعتهایی از وقت امروز با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس مواج است. در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
محمدرضا انصاری افزود: همچنین طی روز جمعه تا شنبه آینده، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا فراساحل استان متلاطم پیش بینی میشود.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اواخر وقت بر روی دریا، شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج دریا را امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر و فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد، جزر اول ساعت ۱۰:۳۰، مد دوم ساعت ۱۸:۲۰ و جزر دوم ساعت ۲۱:۰۰ خواهد بود.