به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آتش سوزی مجتمع تجاری گردشگری کایان پارک در اثر نوسان برق مجموعه و اتصالی به وجود آمده و سرایت آن به منبع گازوییل دیزل ژنراتور کارگاهی به وجود آمده بود که خوشبختانه بدون هیچگونه تلفات جانی و با تلاش ماموران آتش نشانی سرعین خاموش شد لازم به توضیح است دود عظیم ایجاد شده، ناشی از سوختن گازوییل منبع دیزل بود.

به علت اشتنشاق دود غلیظ ۱۰ نفر مصدوم شده بودند. که سرپایی درمان شدند.