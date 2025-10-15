به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از پیوستن یک خودروی جدید و مجهز به سیستم‌های سرمایشی استاندارد به ناوگان این اداره کل خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای زنجیره تأمین و توزیع ایمن خون و فرآورده‌های خونی در سراسر استان اجرا شده است.

کیان دهراب‌پور افزود: افزایش تعداد خودرو‌های حمل فرآورده‌های خونی، گامی مهم برای بهبود خدمات‌رسانی، به‌ویژه در شبکه ملی خون‌رسانی کشور به‌شمار می‌رود و با افزوده شدن این خودرو، فرآیند توزیع فرآورده‌های خونی به مراکز درمانی تسهیل و گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: این طرح با هزینه‌ای افزون بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرا شده و نشان از توجه جدی به توسعه و نوسازی ناوگان لجستیک حوزه سلامت دارد.

بنا بر گزارش اداره کل انتقال خون استان اصفهان، خودروی جدید اضافه شده به ناوگان این اداره کل مجهز به سیستم‌های سرمایشی پیشرفته برای حفظ و انتقال کیفی خون، پلاسما و سایر مشتقات خونی است و با بهره‌برداری از این خودرو، پوشش خدمات انتقال خون در مناطق مختلف استان گسترش و ضریب اطمینان در ارسال فرآورده‌های حساس خونی افزایش می‌یابد.