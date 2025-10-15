به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد گفت: وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی حفظ بازار و صیانت از حقوق مردم است و با وجود محدودیت‌های صلاحیتی و امکانات باید با تمام توان برای تامین خواسته‌ها و توقعات مردم اقدام کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برخورد با تخلفات اقتصادی ضروری است و امیدبخشی همراه با قاطعیت در رسیدگی با نگاه مجازات‌زدایی از جمله سیاست‌های اجرایی این سازمان است.

فرهادی گفت: مردم باید حضور سازمان تعزیرات را در کنار خود احساس کنند.

وی افزود: حضور میدانی تعزیرات ضامن آرامش بازار است و این حضور باید به گونه‌ای باشد فعالان اقتصادی قانون‌مدار احساس امنیت کنند.

همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳ و ۲۴ مهر در مشهد در حال برگزاری است.