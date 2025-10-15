مستند «نرگس و فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» از شبکه‌های ۲ و امید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رویداد ملی «ایران‌جان، فارس ایران»، مستند تأثیرگذار «نرگس» روایتی از زندگی و ایثار شهید علی جوکار، یکی از فرزندان غیور استان فارس، چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مستند با کارگردانی حمید هاشم‌زاده و تهیه‌کنندگی لطف‌الله جاویدی و با حمایت صداوسیمای مرکز فارس تولید شده است.

«نرگس» روایتگر زندگی مردی است از تبار عشق؛ علی جوکار، تکاور ماهر و پدری مهربان که با وجود دلبستگی عمیق به خانواده و فرزندانش، راه جهاد در دفاع از حرم را برگزید.

او که مهارت و شجاعتش زبانزد همرزمان بود، در یکی از عملیات‌ها بر اثر اصابت ترکش به قفسه سینه به شهادت رسید و یاد و نامش در دل همسر و دو فرزندش، جاودانه شد.

این اثر، روایتی است از عشق، ایثار و ماندگاری زنان و مردانی که در راه عقیده و وطن از خود گذشتند و با نگاهی انسانی و عاطفی، بار دیگر چهره درخشان مردم استان فارس در مسیر ایمان و حماسه را به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان»

فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» امروز ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» به کارگردانی «نیلز تاوارنیر»، روی آنتن شبکه امید می‌رود.

در این فیلم با بازی ژاکوب جامبلین و آلکس آندرالامی خواهید دید: جولین پسر نوجوانی است که به‌علت نوعی فلج از ناحیه پا‌ها و یک دست بر روی ویلچر راه می‌رود و برای کارهایش به پدر و مادر وابسته است.

او ماجراجویی را بسیار دوست دارد ولی شرایط جسمی او امکان این نوع فعالیت‌ها را از او گرفته است. پدر جولین درگیر کار است و وقت زیادی برای او ندارد.

جولین با دیدن تبلیغ مسابقه سه مرحله‌ای مرد آهنین که هر ساله در ساحلی در فرانسه برگزار می‌شود از پدرش می‌خواهد که در این مسابقه به اتفاق هم شرکت کنند. پدر جولین ابتدا این پیشنهاد را قبول نمی‌کند ولی......