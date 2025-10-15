فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از شناسایی حفاران غیرمجاز در ارتفاعات کوهستانی شهرستان کردکوی و دستگیری یک نفر به‌همراه ادوات حفاری و اموال فرهنگی خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سید فرامرز میر امروز درخصوص دستگیری متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی، گفت: در راستای تقویت نظارت‌های اجتماعی بر فعالیت متخلفان عرصه میراث‌فرهنگی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، گزارشی از سوی همکاران محترم یگان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در ارتفاعات کوهستانی منطقه درازنو شهرستان کردکوی دریافت شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: پس از بررسی اخبار واصله و انجام رصد اطلاعاتی گسترده میدانی، تیمی کارآزموده از ستاد فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گلستان با اخذ نیابت قضایی از دادستان شهرستان کردکوی به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با متخلفان آغاز شد.

وی گفت : در این عملیات، نیرو‌های یگان موفق شدند یک نفر را دستگیر و در بازرسی از محل، ادوات حفاری غیرمجاز، یک دستگاه خودرو و هفت قلم اموال فرهنگی شامل پنج گوی کوچک شبیه تیله، یک دستبند مفرغی و یک عدد سکه فلزی کشف و ضبط کنند .

سرهنگ میر افزود : متهم پس از تنظیم صورت‌جلسه، به‌منظور سیر مراحل قانونی و قضایی تحویل کلانتری مرکزی شهرستان کردکوی شد و پرونده مربوطه برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی با تأکید بر آمادگی همیشگی نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان برای برخورد با متخلفان گفت: یگان حفاظت به‌صورت مستمر با انجام بازدید‌های میدانی، گشت‌های شبانه‌روزی و پایش نقاط حساس تاریخی و طبیعی، از هرگونه تعرض به مواریث فرهنگی جلوگیری می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود : مشارکت مردمی در شناسایی و گزارش تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی بسیار مؤثر است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: میراث‌فرهنگی متعلق به همه مردم است و حفاظت از آن، نیازمند همکاری، هوشیاری و احساس مسئولیت جمعی است تا بتوان این گنجینه ارزشمند را برای آیندگان حفظ و صیانت کرد.