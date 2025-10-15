به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین جلسه شورای راهبردی طرح مدیریت مصرف مواد با رویکرد درمان و کاهش آسیب با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

وی در این جلسه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دنیا هم به لحاظ مبارزه با موادمخدر و هم اقدامات درمانی معتادان پیشرو بوده است، ادامه داد: ما صادقانه‌ترین اقدامات را در بحث مقابله با موادمخدر انجام داده‌ایم همچنین از طرفی در حوزه درمان نیز مدعی هستیم و در طرح‌های درمانی، پیشگیری، کاهش آسیب و … نیز موفق بوده‌ایم.

ذوالفقاری افزود: در آسیب‌شناسی طرح‌ها نباید تنها نقاط ضعف بلکه باید نقاط قوت نیز دیده شود به طور مثال روزی در خیابان‌ها و معابر شاهد تردد معتادان متجاهر بودیم، اما با احداث مراکز ماده ۱۶، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر رقم خورد.

ذوالفقاری با اشاره به طرح مدیریت مصرف و اهدافی مدنظر در آن، گفت: تقسیم کار دقیق‌تر و پاسخگویی از جمله اهداف این طرح است همچنین از دیگر اهداف این طرح این است که فرد مصرف‌کننده موادمخدر از مواد پرخطر به کم خطر سوق پیدا کند و به تدریج از درجه اعتیاد وی کاسته شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه بخش حقوقی ستاد نیز باید الزامات قانونی این طرح را بسنجد، گفت: به سرانجام رسیدن این طرح و نهایی کردن آن نیازمند هماهنگی و ساختار جمعی است و بخش‌های مختلف باید کار را دنبال کنند که طرح تحول مدنظر ریاست جمهور به نتیجه برسد.