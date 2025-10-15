پخش زنده
بازرس کل گیلان گفت: شرکتهای دانش بنیان فرصتی مطلوب برای اشتغال زایی و از بین بردن فقر در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ احمد آقائی امروز به شرکتهای دانش بنیان در شهرک سفید رود رشت رفت و در بازید از ۳ شرکت، ضمن تجلیل از زحمات مدیرعامل و مسئولان آن، گفت: باید از تجربیات و مهارتهای گذشتگان برای برطرف کردن نقاط ضعف و مشکلات این شرکتها استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای دانش بنیان شهرکهای صنعتی سفیدرود رشت، نهادی است که میتواند به کاهش بیکاری و فقر از طریق ایجاد اشتغال کمک کند، افزود: با تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و جذب سرمایه گذار در این شرکتها، میتوان به افزایش تولید و اشتغالزایی در گیلان کمک کرد.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه فعالیت مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی منجر به ایجاد امنیت اقتصادی، روانی و مالی و همچنین فقرزدایی در جامعه میشود، گفت: البته چالشهایی هم در این خصوص وجود دارد که برای رفع آنها تلاش میکنیم.
احمد آقایی افزود: همچنین تلاش میشود این شرکتهای بزرگ تولیدی با اشتغالزایی مستقیم، بتوانند محصولات تولیدی خود را علاوه بر تامین نیازهای استان و کشور، به دیگر کشورها هم صادر کنند.