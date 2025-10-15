پس از گذشت سال‌ها چشم انتظاری، واحد‌های مسکونی ساخته شده در طرح نهضت ملی مسکن نهاوند به متقاضیان واگدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان گفت: در استان همدان ۱۴۱۰ واحد تکمیل شده و تحویل متقاضیان شده است.

مسعود رضایی افزود: در شهرستان نهاوند امسال تا پایان سال حدود ۳۳۶ واحد تحویل متقاضیانی که اورده خود را تکمیل کرده‌اند، می شود.

او تأکید کرد: در این مرحله ۱۳۶ واحد مسکونی که آورده متقاضیان ان تکمیل شده است بر اساس امتیازی که کسب کرده‌اند انتخاب واحد شد و واحد مسکونی ساخته شده تحویل داده شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان تصریح کرد: در این شهرستان تاکون بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ متقاضی دریافت مسکن ثبت نام شده‌اند که ۱۷۰۰ نفر واجد شرایط هستند.

رضایی گفت: خوشبختانه بنیاد مسکن مشکلی برای ساخت مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر ندارد.

در این شهرستان حدود ۳۴۰ واحد مسکونی در ۳ منطقه شهرک شهید حیدری، منطقه امیر مبیر و محله باروداب در حال ساخت است.