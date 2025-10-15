کشف هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در الیگودرز
فرمانده انتظامی الیگودرز از کشف هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال بلوط غیرمجاز به ارزش سه میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی الیگودرز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ علی اسداللهی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو مقدار هزار و ۴۰۰ کیلوگرم زغال بلوط غیرمجاز کشف شد.
فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری راننده خودرو، بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان سه میلیارد ریال اعلام شده است.
سرهنگ اسداللهی، تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به همه انسانها بوده و حفاظت از آن وظیفه همگانی است و مجموعه انتظامی در جلوگیری از تخریب جنگلها از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند و چنانچه مردم شریف از فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مطلع شدند مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.