تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

اوقات شرعی بیست و چهارم مهر ماه به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه بیست و چهارم مهر ۱۴۰۴، بیست و سوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و شانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸ و ۲ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه است.

اذان صبح فردا جمعه بیست و پنجم مهر ساعت ۵ و ۲ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه ثبت شده است.