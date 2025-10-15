سردار فدوی در مراسم معارفه فرمانده سپاه نینوای گلستان بر اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تحقق کشور قوی ، ایران قوی و ملت قوی تاکید کرد.

سردار علی فدوی افزود: این وحدتی که در بین ملت ایران در جنگ۱۲ روزه به وجود آمد دشمن را باشکستی دوباره مواجه کرد.

وی گفت: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شکل گرفته و به صورت مستمر ادامه داشته است.

سردار فدوی در مراسم معارفه فرمانده سپاه نینوای گلستان تاکید کرد:دشمنان در مسیر خباثت های خود علیه انقلاب اسلامی از انجام هیچ کاری فروگذار نکردند اما تمامی توطئه های آنها بی نتیجه بوده است.