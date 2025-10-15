دستگیری ۴۴ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری ۴۴ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی پلدختر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرح برخورد با متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی در سطح این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.
سرهنگ شاپور گراوند افزود: در این طرح ۴۴ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: هدف پلیس ایجاد رضایتمندی شهروندان است و مردم عزیز دراینرابطه خدمتگزاران خود را بیشازپیش یاری کنند.