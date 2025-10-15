نجات بیماران با اهدا عضو بیمار کنگانی
با اهدا عضو خانم ۵۲ ساله کنگانی که دچار مرگ مغزی شده بود، سه بیمار از مرگ نجات یافتند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان از چهاردهمین ایثار ماندگار در سال جاری در استان خبر داد و گفت: دومین برداشت عضو سال جاری در این بیمارستان انجام شد.
دکتر امین مشتاقی اظهار کرد: سهام نصاریان خانم ۵۲ ساله کنگانی که به علت تصادف با موتورسیکلت دچار ضربه به سر شده بود بعد از تأیید مرگ مغزی از سوی پزشکان و با رضایت خانواده نوع دوستش هر دو کلیه و کبد او بهدست دکتر حسام فلوشیپ پیوند برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: این چهاردهمین برداشت عضو سال جاری و ۱۴۱ مین برداشت عضو استان بوشهر تا کنون است.
علیرضا باقری ضمن تشکر از خانواده ایثارگر سهام نصاریان از زحمات همکاران پزشک و پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان بابت همکاری در این کار خداپسندانه قدردانی کرد.