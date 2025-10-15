پخش زنده
۱۷۷ مورد تخلف تجاوز به حریم راههای خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ایمنسازی حریم راهها، گفت: از ابتدای سال جاری، ۱۷۷ مورد تجاوز به حریم راه کشف و شناسایی شده است.
فرخی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راههای استان به صورت مستمر توسط گشتهای راهداری شناسایی میشوند افزود: به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها ممنوع است.
وی افزود: انجام عملیات از قبیل حفاری یا پایهگذاری یا لوله کشی یا کابل کشی از رو یا زیر زمین و یا نظایر آن منوط به دریافت مجوزهای لازم از اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است