در نشست مشترک ائمه جمعه و دبیران امور مساجد آذربایجان غربی بر ایجاد مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی ره در بیش از ۲۸۷ مسجد آذربایجان غربی با محوریت امام جماعت این مساجد تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این نشست با اشاره به این که در بیش از ده هزار مسجد سراسر کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مراکز نیکوکاری ایجاد میشود گفت: اجرای این طرح موجب محور قرار گرفتن مساجد در محلههای مختلف میشود که بسیار مهم است.
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی همچنین بر ارتباط بیش از پیش ائمهجمعه استان با کمیته امداد امام خمینی (ره) در اجرای این طرح تاکید کرد.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی ره کشور نیز در این نشست مردمی سازی احسان در جامعه را با محوریت مسجد، سیاست اصلی کمیته امداد در این زمینه دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه کمیته امداد امام خمینی ره تصریح شده که باید ۶۰ درصد مراکز نیکوکاری با محوریت مسجد محلهها با نظارت امام جماعت مسجد ایجاد شود.
حبیب ا... آسوده با بیان این که تا به حال ۱۱ هزار و ۳۰۰ مجوز مرکز نیکوکاری در سطح کشور صادره شده که ۵۰ درصد از این تعداد در مساجد مستقر هستند افزود: هم اکنون بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری فعال در کشور وجود دارد و ۲ هزار مرکز نیز در مساجد فعالیت میکنند.
او از راه اندازی سامانه راه نیکان برای ثبت و ایجاد مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: مقرر شده ۱۰ درصد از مبلغ کل جمع آوری شده توسط مراکز نیکوکاری را کمیته امداد به آن مرکز برای کمک به مستمندان واریز کند.
حجتالاسلام حسن اسماعیلی مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز در این جلسه گفت: سهم آذربایجان غربی در اجرای طرح ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد ۲۸۷ مسجد است که مساجد اهل سنت نیز بعداً به این آمار اضافه خواهند شد.