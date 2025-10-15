اجرای الزامات و ویژگی های بافت شهری ویژه نابینایان و کم‌بینایان کمک می‌کند تا زندگی راحت و آسانتری داشته باشند.

لزوم اجرای الزامات و ویژگی های بافت شهری ویژه نابینایان و کم‌بینایان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در قوانین و آیین‌نامه‌های ایران، ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، و نیز ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولان، چندین الزام و ویژگی برای بافت شهری وجود دارد که مخصوصاً به نابینایان و کم‌بینایان کمک می‌کند.

در ادامه خلاصه‌ای از این الزامات و امکانات شهری بر اساس آخرین قوانین و استاندارد‌ها ارائه می‌شود:

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۲

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) این قانون ـ مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی و ساختمان‌ها و محیط شهری برای معلولان

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ درباره معابر و اماکن شهری

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان تصویب شده شورای‌عالی شهرسازی و معماری و اصلاحات بعدی

امکانات و ویژگی‌های مورد نیاز در بافت شهری برای نابینایان

بر اساس آن قوانین و ضوابط، امکانات زیر برای نابینایان باید در بافت شهری وجود داشته باشد:

۱. مناسب‌سازی معابر عمومی

پیاده‌رو‌ها باید هموار باشند، اختلاف سطح غیرضروری نداشته باشند، لبه‌های خطرناک قابل تشخیص و ایمن باشند.

کف پیاده‌رو‌ها و گذر‌ها دارای سطوح یا آلیاژ‌هایی بافت‌دار (texture) یا برجسته برای هدایت حس لامسه با عصا (tactile paving) تا نابینایان بتوانند جهت حرکت را تشخیص دهند. (اگر چه در قوانین ایران صراحت همه مؤلفه‌های tactile ذکر نشده، اما ضوابط مناسب‌سازی معابر ملزم به "ضوابط شهرسازی و معماری برای افراد معلول" است که شامل اینگونه مؤلفه‌ها است)

۲. تابلوها، علائم و اعلان‌ها

علائم دیداری همراه با علائم لمسی یا بریل (Braille) و اعلانات صوتی در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، تقاطع‌ها، ساختمان‌های عمومی. این کمک می‌کند جهت‌یابی و تشخیص محل‌ها برای نابینایان امکان‌پذیر شود. (استاندارد‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌کنند.)

۳. دسترسی به حمل‌ونقل عمومی

ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ایستگاه‌ها باید مناسب‌سازی شده باشند: مسیر‌های بدون موانع، اعلان‌های صوتی، ایستگاه‌های دارای سطح مشخص برای سوار شدن و پیاده شدن با کمک، اطلاع‌رسانی برای زمان حرکت اتوبوس، مترو و...

آموزش کارکنان حمل‌ونقل عمومی برای کمک به افراد معلول، از جمله نابینایان، جهت راهنمایی و همراهی در سفر.

۴. اماکن عمومی و ساختمان‌ها

در ساختمان‌های عمومی، ورودی‌ها، راهروها، پله‌ها و آسانسور‌ها باید طوری طراحی شوند که برای کسانی که دچار اختلال بینایی هستند به حد امکان خطر کم داشته باشند. وجود دستگیره‌های مناسب، نور کافی، کنتراست رنگ‌ها برای کمک به افراد کم بینا.

تابلو‌های راهنما در داخل ساختمان‌ها به دو صورت لمسی و دیداری اگر ممکن همراه با بریل برای نابینایان.

۵. مبلمان شهری

صندلی‌ها، نیمکت‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، سطل‌های زباله، نشانه‌ها و سایر المان‌های شهری باید در مکان‌هایی باشند که مسیر دسترسی برای نابینایان محفوظ باشد و مانع حرکت آنان نشود.

مکان‌هایی برای استراحت با علامت‌های محسوس؛ استفاده از مصالحی که لیز نباشند یا انعکاس نور زیاد نداشته باشند.

۶. نورپردازی و کنتراست بصری

نور کافی و یکنواخت بدون خیرگی شدید یا سایه‌های عمیق که تشخیص موانع را برای نابینایان سخت می‌کند. استفاده از رنگ‌های کنتراست بالا در اجزای معماری (لبه پله، دستگیره‌ها، لبه‌های معابر) برای کمک دیداری افراد کم بینا.

۷. فضا‌های ایمن برای حرکت آزاد

گذرگاه عابرپیاده با بازتاب صوتی یا زدن دکمه با صدای هشدار، ایمنی در تقاطع‌ها.

موانعی مانند توقفگاه ها، تراکم موتورسیکلت روی پیاده‌رو، اشیا مزاحم نباید در مسیر عادی حرکت نابینایان قرار گیرد.

۸. پیش‌بینی بودجه و سیاست نظارتی

دستگاه‌ها موظف‌اند هنگام تهیه بودجه، اعتبار مناسب‌سازی محیط شهری را پیش‌بینی کنند.

شهرداری‌ها در صدور پروانه‌های ساخت و پایان کار معابر و ساختمان‌های عمومی باید رعایت ضوابط مناسب‌سازی را شرط کنند.

۹. بهره وری نظارت و مشارکت مردم معلول

ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور بر اجرای قانون نظارت دارد.

مشارکت نمایندگان معلولان و سازمان‌های مردم‌نهاد در طراحی، بازبینی و نظارت بر مناسب‌سازی فضاها.