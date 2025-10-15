به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بورد در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح پایلوت تزریق آب به مخزن بنگستان میدان اهواز گفت : شرکت کارون از نظر ظرفیت تولیدی بزرگترین ظرفیت تولید و میدان نفتی اهواز ، جزء ۴ میدان نفتی بزرگ دنیا به طول ۷۵ کیلومتر و عرض ۲۰ کیلومتر است که به لحاظ اقتصادی خدمات زیادی به کشور داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ثبت رکورد تولید یک میلیون بشکه نفت در روز و یک چهارم تولید کل کشور در این مجموعه افزود : بدلیل میزان ظرفیتی که در بنگستان داریم برای ما افزایش ضریب بازیافت مهم است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید بر اصلاح روش‌های تولید و برداشت نفت دارند گفت : امروز نتیجه‌ی یکسال کار تحقیقی به ثمر رسید که یکی از ان موارد اصلاح روش برداشت است که در این زمینه کارگروهی نیز در وزارت نفت تشکیل شده است.

بورد با اشاره به اینکه عمده‌ی روش‌های ازیاد برداشت در مناطق نفتخیز جنوب انجام میگیرد افزود : عملیات نمک زدایی و استحصال آب از پساب های اهواز و نیشکر برای تزریق آب را صورت انجام می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد :افزایش تولید نفت و جمع آوری گاز‌های فلر جزء برنامه‌های مهم ماست که در دستور کار قرار گرفته است.

ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز در این آیین با اشاره به اینکه این طرح در راستای ازدیاد برداشت در میادین نفتی مناطق نفتخیز جنوب انجام شده است گفت : مخازن اهواز و بنگستان با ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت درجا بزرگترین میدان نفت مناطق نفتخیز را داراست و بالاترین مخزن مناطق نفتخیز است و پس از آن مخزن منصوری و آب تیمور در رده های بعدی هستند.

وی با اشاره به تلاش برای افزایش بیست درصدی ضریب بازیافت گفت : هدف اصلی این طرح تزریق اب به مخازن ، ظرفیت تزریق پذیرى بلندمدت مخزن ، شناخت بهتر ناحیه مخزنى با رویکرد ازدیاد برداشت ، کاهش عدم قطعیت وریسک هاى احتمالى مرتبط با تزریق آب ، ارزیابی جالش هاى میدانى-عملیاتى تزریق آب ، تخمین اولیه پتانسیل افزایش تولید ، ارائه مدل جهت تصمیم کیرى براى توسعه میدان با استفاده از تزریق آب است .

پیرامون مشکلات و چالش هاى احتمالى اجرای این طرح را نرخ تزریق بذیرى محدود، محدودیت هاى تزریق آب (حمله کلرید سدیم، فشار تزریق، آسیب هاى سازندى ناشى از تزریق)، عدم شناخت و وضعیت ناهمگنى مخزن وفاصله چاه‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه طرح در برنامه هاى توسعه اى شرکت ملى نفت ایران گفت : توسعه مخازن بنگستان بر مبناى تکنولوژى تزریق آب از اولویت هاى اصلى شرکت ملى نفت برای نگهداشت تولید، جلوگیرى از افت فشار مخزن، افزایش ذخیره قابل بازیافت وبه تبع آن ظرفیت تولید مى باشد.

وی بااشاره به جزئیات تجهیزات وفناورى هاى نوین استفاده شده در طرح گفت : استفاده از متدهاى بیشرفته فعالیت و فناورى هاى استفاده شده دراین طرح جهت اجرا، اندازه گیرى وآزمایشات نمکزدایى، بکارگیرى و مقایسه آن با نمودار نگار تولید جهت بررسى و مقایسه لایه هاى با پتانسیل تزریق، چاه آزمایى بلند مدت در مخزن بنگستان با تراوایى بسیار کم و ساختار شکست فشار، استفاده از نمکزدایى سرجاهى و بکارکیرى جهت حذف اثرات انباشتى جاه اشاره نموده. همجنین شبیه سازى با نرم افزارهاى اختصاصى تزریق یذیرى، طراحى و انجام أزمایشات بیشرفته ارزیابى برداشت در شرایط مخزنى، پایش آنلاین تزریق و تولید از طریق نصب تجهیزات درون چاهى، از مهمترین فناورى هاى این طرح مى باشد.

وی درباره ارزش اقتصادى طرح در صورت موفقیت و توسعه میدان اهواز بنگستان بر اساس سناریو تزریق آب، با احتساب حجم بالاى نفت درجاى مخازن بنگستان گفت: تزریق آب مى تواند نقش بسزایى در افزایش ذخائر نفت قابل استحصال مخزن بنگستان میدان اهواز (بالغ بر ٨ درصد) ایفا کند.

پیرامون با اشاره به تأثیر این طرح بر اشتغال واقتصاد منطقه اى گفت: در صورت موفقیت پایلوت و اجرایى شدن طرح در میدان، با توجه به تعداد حفارى چاه هاى تزریق براى برداشت از این مخزن در سناریو تزریق آب، این طرح تأثیر مثبت بر افزایش اشتغال و ایجاد توسعه منطقه اى خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشارهبه ملاحظات زیست محیطى درحین اجرای این طرح گفت: با توجه به گردش رسوب هاى آب هاى همراه نفت از لحاظ زیست - محیطى، استفاده از منابع آب باکمترین نیاز به تصفیه جهت اطمینان از عدم تأثیر مخرب بر محیط زیست دراین طرح انجام شده است.

وی گفت : در این طرح تخمین وضعیت تراوایى اطراف جاه وناحیه مخزنى، تغییر اشباع سیالات اطراف جاه تزریقى، عدم مشاهده ریسک آسیب سازند وظرفیت تزریق یذیرى مطلوب از نتایج اولیه بوده است و مابقى نتایج پایلوت در حال پایش و ارزیابى است.

پیرامون با اشاره به میزان افزایش تولید در این طرح گفت: باتوجه به ماهیت غیر تولیدى بودن این فازاز پایلوت، انتظار افزایش تولید دراین مرحله وجود ندارد.

او بیان کرد: هدف اصلى فاز اول این پایلوت، کاهش ریسک هاى مخزنى و عملیاتى، تخمین ناحیه مخزنى وظرفیت و قابلیت تزریق آب با لحاظ کردن محدودیت‌ها مى باشد که در صورت موفقیت پروزه پایلوت، توسعه این طرح در مقیاس میدانى مى تواند نقش بسزایى در افزایش ذخائر نفت قابل استحصال مخازن کاندید مناطق نفت خیز جنوب (بالغ بر ٨درصد) داشته باشد.