به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مسکنی در نشست خبری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی گفت: یکی از اصلی‌ترین مدل‌های مطرح در حوزه کارآفرینی اجتماعی، توانمندسازی در قاعده هرم اجتماعی است. مدلی که بر ایجاد ظرفیت‌ها از دل جامعه و برای خود جامعه تأکید دارد.

دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این الگو، مردم نقش اصلی را در حل مسائل اجتماعی ایفا می‌کنند و منافع حاصل از فعالیت‌ها نیز به خود جامعه بازمی‌گردد تا پایداری و عدالت اجتماعی تحقق یابد.

مسکنی در ادامه درباره نقش نهاد‌های مالی و آموزشی در توسعه این مدل گفت: کارشناسان معتقدند زمانی که این الگو توسط نهاد‌های مالی تئوریزه و به‌درستی آموزش داده شود، می‌تواند منجر به شکل‌گیری کارآفرینان اجتماعی و ایجاد تحولی عمیق در ساختار اجتماعی کشور شود.

به گفته وی، برای پایداری هر بنگاه اقتصادی در یک منطقه، لازم است فعالیت‌ها سودآور، زیست‌محیطی سازگار و اجتماعی‌محور باشند تا مسئله از دل اجتماع حل شود، نه بیرون از آن.

دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت این کنفرانس شنبه ۲۶ مهر با حضور فعالان حوزه کار آفرینی اقتصادی و اجتماعی برگزار میشود

وی در خصوص پنل‌های علمی این کنفرانس توضیح داد: ما دو پنل اختصاصی و علمی داشتیم که به بررسی مقالات ارسال‌شده برای نخستین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی و توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی پرداختند. در پنل اول، موضوع سیاست‌گذاری و ضعف‌های این حوزه در کشور بررسی شد و در پنل دوم، به تعریف کارآفرینی اجتماعی، مصادیق آن در ایران و چالش‌های بین‌بخشی موجود پرداخته شد.

مسکنی در ادامه افزود: یکی از اهداف اصلی این کنفرانس، تلاش برای تدوین مدلی بومی جهت توسعه کشور، پایداری فعالیت‌های اجتماعی، توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی است. همچنین هم اکنون در مجلس شورای اسلامی به بررسی قانون «کسب‌وکار اجتماعی» پرداخته شده و امیدوار هستیم نتایج این کنفرانس بتواند به غنای علمی آن قانون کمک کند و گامی مؤثر در ترویج گفتمان کارآفرینی اجتماعی باشد.

دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته گفت: این قانون می‌تواند بخشی از چالش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اجتماعی را برطرف کند، اما همچنان نیازمند ظرفیت‌های حقوقی مشخصی هستیم تا کسب‌وکار‌های اجتماعی بتوانند با چارچوبی شفاف و قانونی فعالیت کنند.

به گفته او، بسیاری از گروه‌های اجتماعی هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات قانونی و اجتماعی مواجه می‌شوند و فعالان اقتصادی نیز از سوی جامعه با موانعی روبه‌رو هستند.

مسکنی تأکید کرد: اولین گام این است که نهاد علم و فعالان اجتماعی در کنار قانون‌گذاران، مدلی جامع و پایدار طراحی کنند که این مشکلات را برطرف کند.

دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی هدف اصلی کنفرانس را دستیابی به همین مدل عنوان کرد و گفت: مقالات ارائه‌شده در این نشست به‌خوبی شکاف‌های موجود را شناسایی کرده‌اند و امیدواریم در کنفرانس اصلی، با بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران، بتوانیم به جمع‌بندی مؤثری برای توسعه این گفتمان دست یابیم.