



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جلسه شورای فضای مجازی گفت: مراقبت از فضای مجازی و رسیدن صدای مردم از این طریق به مسئولان رصتی بزرگ در تحقق مردم سالاری دینی و پیشرفت و برون رفت از مشکلات است.

رئیس شورای فضای مجازی مازندران، با بیان اینکه مرز نقد اجتماعی و تحریک سیاسی باریک است، هشیاری نخبگان این عرصه به منظور جلوگیری از سو استفاده‌های دشمنان را لازم و مهم خواند.





یونسی رستمی فضای مجازی و نیروی نخبه را کمک کار دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی دانست و افزود: برای پیشرفت جهانی، باید جامعه از حالت سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند که در استان با توجه به قرارگیری در منطقه آزاد تجاری، اقتصاد هوشمند، کمک شایانی در جهش اقتصادی مازندران خواهد داشت.





دبیر شورای فضای مجازی مازندران با بیان اینکه فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده است، گفت: شورای فضای مجازی به عنوان سیاستگزار و ناظر فضای مجازی در صدد تسریع حرکت این فضا در کشور به منظور عقب نماندن از جهان تلاش دارد.

عبدالجواد توحیدی مقدم با توجه به شکل گیری شورای فضای مجازی کشور از سال ۱۳۹۰ و استقرار آن در استانها، از قابلیت و ظرفیت مازندران به عنوان قطب فناوری نوین حوزه فضای مجازی و پایلوت کشور خبر داد و افزود: فضای مجازی علاوه بر پردازش در حوزه خبر و ارتباطات رسانه‌ای، شامل مسائل متعددی، چون دولت الکترونیک، اقتصاد هوشمند است