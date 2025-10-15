مدیر کل دامپزشکی استان گفت: در راستای تضمین سلامت عمومی، در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۶ هزار مورد نظارت بهداشتی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل دامپزشکی استان گفت: در راستای نظارت بهداشتی از رستوران ها، کشتارگاه‌ها و سردخانه‌ها ۱۰۰ مورد غیر بهداشتی به دادگاه معرفی و ۵۵ هزار تن فرآورده غیربهداشتی کشف و از چرخه انسانی خارج شد.

محمد فتاحی افزود: در این مدت ۷۵۰ مورد نمونه برداری برای تشخیص بیماری‌های دامی انجام و ۵۰۱ راس دام بیمار، شناسایی شد.

او گفت: در همین بازه زمانی ۱۰۰ هزار راس دام کشتار و پنج هزار تن گوشت قرمز استحصال شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان همچنین از کشتار ۲۰ میلیون قطعه طیور و استحصال ۴۰ هزار تن گوشت مرغ در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: ۳۳۰ هزار قطعه طیور نیز به دلیل غیربهداشتی بودن از چرخه مصرف خارج شد.