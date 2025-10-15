رئیس اداره محیط زیست کیش از پایداری جمعیت آهوان کیش خبر داد و گفت: جمعیت کنونی آهوان نسبت به سه سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی، گفت: آهو‌ان، سال ۶۳ از خارک وارد منطقه آزاد کیش شدند و جمعیت شان در طول سال‌ها افزایش داشته است.

او افزود: براساس آخرین سرشماری، در حدود هزار رأس آهو در کیش زیست می‌کنند و نسبت به سه سال گذشته تغییر قابل توجهی در جمعیت آهوان رخ نداده است.

مریم محمدی، گفت: آهوان کیش از گونه ایرانی هستند و از پوشش گیاهی جزیره تغذیه می‌کنند.

او افزود: آبشخور‌ها در برخی از نقاط کیش برای برطرف کردن نیاز جمعیت آهوان در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره محیط زیست کیش، افزود: در حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی جنوبی فرودگاه کیش به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده با عنوان پارک حیات‌وحش اختصاص یافته است و نزدیک به ۲۰۰ رأس آهو در آن محدوده زیست می‌کنند و مابقی جمعیت آهو‌ان در کیش در تردد هستند.

مریم محمدی تصادفات جاده‌ای را از مهمترین تهدیدات آهوان برشمرد و گفت: با گسترش توسعه شهری در سال‌های اخیر، برخورد خودرو‌ها با آهو‌ها در برخی مسیر‌های جنوب و جنوب‌غربی افزایش یافته است.

او افزود: آهو‌ان در کیش دشمن طبیعی ندارند و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای عامل خطر حیات آنهاست.

مریم محمدی افزود: برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای و مرگ آهوان، رانندگان باید به تابلو‌های هشدار دهنده تردد گونه‌های جانوری توجه کنند و در مسیر‌های حاشیه‌ای شهر، به‌ویژه جنوب کیش، با سرعت مجاز تردد کنند.