به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در دیدار صمیمانه با نمازگزاران مسجد صاحب‌الزمان (عج) خرم‌آباد، با تشکر از حضور مردم، امنیت پایدار موجود در استان را مدیون حمایت‌های همیشگی ملت فهیم دانست.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر با اشاره به مناسبت‌ها، یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی، از جمله ۵۱۶ شهید مظلوم انتظامی استان و به ویژه شهید اخیر، غلامرضا جمشیدی پور را گرامی داشت و نقش آنان در برقراری آرامش را ستود.

فرمانده انتظامی لرستان یکی از حربه اصلی دشمن در شرایط فعلی را تلاش برای ایجاد شکاف و فتنه میان حاکمیت و مردم عنوان کرد و افزود: دشمنان از تمامی ظرفیت‌های موجود، به ویژه فضای مجازی، برای بهره‌برداری علیه امنیت کشور استفاده می‌کنند. وی بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی همه اقشار تأکید کرد و از مردم خواست تا در برابر تلاش‌های دشمن برای ناامنی و ناآرامی هوشیار باشند.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه پلیس از بطن مردم و برای مردم است، مجموعه انتظامی را خادم و خدمتگزار مردم برشمرد و افزود: پلیس با تمام توان در راستای تأمین آسایش و امنیت مردم گام بر می‌دارد و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

سردارهاشمی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود هشداری جدی به اخلال‌گران نظم و امنیت داد و خاطرنشان کرد: تکلیف کسانی که به دنبال ایجاد بی‌نظمی یا مخل نظم و امنیت هستند حتماً به گوششان خواهد رسید؛ در این حوزه ما نه مماشات داریم، نه تعارف و با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

فرمانده انتظامی استان لرستان برای افراد مخل نظم آسایش و امنیت مردم دو راه بیشتر متصور ندانست: یک راه اصلاح و بازگشت به آغوش ملت است که قطعاً ملت پذیرای آنها خواهد بود، راه دیگر این است که خدایی نکرده بخواهند ادامه دهند که در این صورت سایه پلیس ۲۴ ساعته بالاسر آنها خواهد بود و با قاطعیت در میدان برخورد خواهد شد تا مجرمی نتواند ناامنی و مخل آسایش مردم عزیز شود.

گفتنی است، در حاشیه این دیدار صمیمی و آکنده از مهر، شهروندان مشکلات و مطالبات خود را در حوزه‌های انتظامی، ترافیکی مطرح و سردار هاشمی فر ضمن پاسخگویی دستوراتی در این خصوص صادر کرد.