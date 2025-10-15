به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری که با حضور مقامات کشوری، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از زنان فعال در عرصه تولید، کارآفرینی و توسعه روستایی در تهران برگزار شد، خانم کلثوم لشکر بلوکی از استان گلستان به‌عنوان یکی از زنان نمونه روستایی کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

این انتخاب، بیانگر نقش مؤثر و تلاش‌های ارزشمند زنان روستایی گلستان در عرصه‌های تولید، خودکفایی و توسعه پایدار روستایی است.