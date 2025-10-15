به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،خالدی گفت:به دستور ویژه دکتر کولیوند، برای نخستین‌بار در کشور کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل تهیه شد.

وی ادامه داد:این اثر با همکاری دکتر افشارجو، مؤسسه ریحانه و مشارکت مستقیم جامعه نابینایان تدوین شده است تا آموزش‌های خودامدادی برای همه در دسترس باشد.

سخنگوی هلال احمر ادامه داد:افراد نابینا و کم‌بینا نیز می‌توانند در بحران‌ها نقش مؤثری در امدادرسانی و نجات خود و دیگران داشته باشند.

وی افزود:این کتاب به‌زودی برای صلیب سرخ نیز ارسال خواهد شد تا تجربه‌ای ملی به اشتراک گذاشته شود.