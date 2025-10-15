پخش زنده
مراسم قرعهکشی عمره دانشگاهیان سال ۱۴۰۴ با حضور رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها روز یکشنبه ۲۷ مهر در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی عمره دانشگاهیان سال ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جمعی از مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مدیران ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و تعدادی از دانشگاهیان متقاضی اعزام به عمره مفرده، یکشنبه ۲۷ مهر ماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار میشود.
این مراسم برای تعیین زائران منتخب دانشگاهی برگزار میشود و همزمان، برنامههای مشابهی در استانهای فارس، خراسان رضوی و اصفهان با حضور مسئولان استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و متقاضیان عمره دانشجویی برگزار خواهد شد.
ثبتنام برای شرکت در قرعهکشی عمره دانشگاهیان تا ۲۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی لبیک ادامه دارد و دانشجویان و استادان دانشگاهها میتوانند با مراجعه به سامانه labbayk.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند.
پس از برگزاری مراسم قرعهکشی در تهران و دیگر استانها، نتایج نهایی در ۲۸ مهر ماه از سایت لبیک اعلام خواهد شد و پذیرفتهشدگان میتوانند مراحل بعدی اعزام خود را طبق اطلاعیههای ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان پیگیری کنند.