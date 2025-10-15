به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان سال ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جمعی از مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیران ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و تعدادی از دانشگاهیان متقاضی اعزام به عمره مفرده، یک‌شنبه ۲۷ مهر ماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این مراسم برای تعیین زائران منتخب دانشگاهی برگزار می‌شود و هم‌زمان، برنامه‌های مشابهی در استان‌های فارس، خراسان رضوی و اصفهان با حضور مسئولان استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و متقاضیان عمره دانشجویی برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان تا ۲۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی لبیک ادامه دارد و دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه labbayk.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی در تهران و دیگر استان‌ها، نتایج نهایی در ۲۸ مهر ماه از سایت لبیک اعلام خواهد شد و پذیرفته‌شدگان می‌توانند مراحل بعدی اعزام خود را طبق اطلاعیه‌های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان پیگیری کنند.