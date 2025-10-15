پخش زنده
معاون وزیر کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: توسعه و اصلاح نژاد شتر به عنوان یک ظرفیت دامی مهم برای تولید گوشت و اشتغالزایی، جزء اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد ابراهیم حسن نژاد با بیان اینکه iهم اکنون، حدود ۲۵۰ هزار نفر شتر در کشور پرورش داده میشوند، گفت: این پرورش در دو سیستم محیطی متفاوت، هم در سیستمهای باز (مراتع) و هم در سیستمهای بسته (تأسیسات صنعتی) صورت میگیرد.
وی افزود: اقداماتی در راستای اصلاح نژاد شترهای تککوهانه و شترهای باختری (دوکوهانه) بهمت مرکز اصلاح نژاد دام کشور انجام شده است.
معاون وزیر کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: این اقدامات در جهت حفظ نژاد این حیوان ارزشمند صورت گرفته و شامل استفاده از امکاناتی مانند تلقیح مصنوعی و انتقال جنین با همکاری سازمانهای بینالمللی مانند فائو (FAO) است.
حسن نژاد، هدف از این طرح را، استفاده از ظرفیت عظیم مراتع کشور برای کمک به تولید و توسعه کشور اعلام کرد و افزود: خوشبختانه، بیش از ۳۶۷ میلیون هکتار از مراتع ایران قابلیت پرورش شتر به صورت مزرعهای، سیستم بسته و باز را دارند.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این راستا اقدامات متعددی را دنبال میکند که شامل تدوین دستورالعملهای پرورش در بخش صنعتی و همچنین تنظیم دستورالعملهایی در ارتباط با واردات شتر است.
معاون وزیر کشاورزی در امور تولیدات دامی افزود: یکی از موضوعات کلیدی که به طور جدی پیگیری میشود، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و زنجیرههای ارزش است.
محمد ابراهیم حسن نژاد با بیان اینکه تاکنون، واحدهایی در چند منطقه از کشور تأسیس شدهاند که از مراتع و در سیستم باز برای پرورش استفاده میکنند گفت: این زنجیرههای ارزش به منظور افزایش ارزش افزوده و بالا بردن صرفه اقتصادی شتر برای شترداران طراحی شدهاند تا بتوانند از مزایا و فراوردههای این محصولات بیش از پیش بهرهمند میشوند.