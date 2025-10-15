پخش زنده
امروز: -
معاون منابع انسانی دادگستری گیلان از برگزاری این کارگاه، با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی قضات در خصوص ظرفیتها و چالشهای فناوریهای نوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون منابع انسانی دادگستری گیلان امروز در کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حقوق و قضا که با حضور قضات دادگستری استان در سالن اجتماعات این مجموعه برگزار شد، گفت: این کارگاه آموزشی در راستای اجرای ماده ۱۲ آیین نامه اجراییِ نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی، با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی قضات در خصوص ظرفیتها و چالشهای فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی برگزار شد.
سید مهدی فلاح میری افزود: این دوره با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل گیلان و کارگروه هوش مصنوعی معاونت آموزش قوه قضائیه طراحی و اجرا شد.
وی گفت: در این دوره آموزشی، دکتر صادق تبریزی، قاضی دادگستری و عضو کارگروه هوش مصنوعی قوه قضائیه، بهعنوان مدرس دوره، مفاهیم بنیادین، کاربردهای عملی و الزامات حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام دادرسی را تشریح کرد.
معاون منابع انسانی دادگستری گیلان گفت: در این کارگاه، ماهیت هوش مصنوعی و تفاوت آن با هوش بیولوژیک، کاربرد هوش مصنوعی در حقوق کیفری ماهوی و آیین دادرسی کیفری، هوش مصنوعی و مسئولیت مدنی و کیفری و نقش هوش مصنوعی در تصمیمات قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سید مهدی فلاح میری افزود: با توجه به شتاب تحولات فناورانه و ورود فناوریهای نوین به عرصه عدالت، توانمندسازی علمی و فنی قضات در این حوزه، برای تحقق عدالت هوشمند و ارتقاء کیفیت خدمات قضایی، شناسایی با این فناوری امری ضروری است.