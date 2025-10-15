بهسازی ۱۱۵ کیلومتر راه روستایی
۱۱۵ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت در جادههای روستایی مازندران اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: به منظور افزایش ضریب ایمنی و در راستای محرومیت زدایی محورهای روستایی، در ۶ ماهه اول امسال ۱۱۵ کیلومتر عملیات ساخت، بهسازی، نگهداری و روکش آسفالت در جادههای روستایی مازندران اجرا شد.
یاسر ابراهیمی افزود: مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی همواره در فصول مختلف سال علی الخصوص فصل تابستان گردشگران و مسافران بی شماری را از سرتاسر میهن عزیزمان پذیرا بوده، از این رو محورهای مواصلاتی این استان همواره پرحجم و پرتردد میباشد.
او ادامه داد: با توجه به این که حمل قسمت اعظمی از محصولات کشاورزی استان به مبادی خارج از استان از طریق حمل و نقل جادهای انجام میشود، وجود زیر ساختهای مناسب برای تردد ناوگان حمل و نقل مناسبتر برای حمل محصولات کشاورزی ضروری است، لذا محورهای فرعی و روستایی استان نیازمند نگاه ویژه و توجه بیشتر از سوی مسئولین امر هستند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران بهسازی، مرمت، شنریزی و آسفالت راههای روستایی را از اولویتهای این اداره کل برشمرد و افزود: ایجاد و توسعه زیرساختها از جمله بازسازی، بهسازی و آسفالت راههای روستایی موجب تسهیل در داد و ستد و افزایش درآمد روستاییان شده و مانع مهاجرت آنها به شهرها میشود.
ابراهیمی گفت: از ۳۶۲۲ روستای مازندران، ۱۷۱ روستا زیر ۲۰ خانوار و ۲۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردار هستند