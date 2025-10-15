تکمیل و بهره‌ برداری نهایی از طرح شبکه جمع‌ آوری فاضلاب شهر تایباد، مطالبه مردمی و نیازمند همت و تلاش ویژه شرکت‌ های پیمانکار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در دیدار با مدیر عامل فولاد سنگان خواف گفت: طرح عمرانی فاضلاب شهر تایباد یکی از طرح های مهم ملی فعال خراسان رضوی به شمار می رود که تاخیر در اجرای آن منجر به گلایه ساکنان این شهر شده است.

حسین جمشیدی افزود: کلنگ اجرای این طرح خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به زمین زده شد و عملیات اجرایی آن به صورت رسمی در شهریورماه همان سال آغاز شد.

وی ادامه داد: برای پیشرفت فیزیکی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تایباد از همه ظرفیت های لازم استانی و شهرستانی استفاده شده اما با گذشت ۲۴ ماه طرح همچنان بلاتکلیف مانده است.

فرماندار تایباد گفت: با توجه به حفاری های انجام شده در نقاط مختلف شهر تایباد و توقف عملیات عمرانی نیاز است که شرکت های پیمانکار قبل از بارندگی های پاییزی و شروع فصل سرما این مناطق را ساماندهی کنند.

مدیر عامل فولاد سنگان خواف در ادامه این دیدار گفت: متناسب با توان و ظرفیت های موجود مجری و طرح و شرکت های طرف قرارداد باید هرچه سریعتر طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تایباد به سرانجام برسد که این خود رضایتمندی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

علی رسولیان افزود: در ۲ ماه گذشته از سوی مجری این طرح منابع مالی خوبی برای ادامه آن در تایباد پیش بینی شده است که با تعامل و همکاری همه دستگاههای متولی در بازه زمانی چند روز آینده اجرای مراحل عمرانی آن مجدد در این شهر مرزی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: برای به ثمر نشستن مراحل مختلف این طرح عمرانی باید متناسب با اعتبارات زمان بندی و برنامه ریزی کرد.

رسولیان گفت: باتوجه به توقف چند ماهه فعالیت طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تایباد، لازم است در گام نخست اقدامات فنی انجام شده گذشته را ساماندهی کرد و سپس با برنامه ای تدوین شده مراحل بعدی آن را آغاز کرد.

طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهر تایباد که ۲۲ کیلومتر شبکه آن پیش از این از محل منابع مالی دولتی اجرا شده، با سرمایه گذاری شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان قرار است ظرف مدت سه سال تکمیل شود و پساب حاصل از آن نیز به مدت ۲۰ سال در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و پس از آن به شرکت آب و فاضلاب تحویل داده خواهد شد.

سرمایه گذار طرح فاضلاب تایباد علاوه بر ساخت تصفیه خانه به ظرفیت ۱۴ هزار متر مکعب در شبانه روز و اجرای ۹۸ کیلومتر شبکه و خط انتقال، موظف است بیش از ۱۵ هزار فقره انشعاب فاضلاب را هم نصب کند.