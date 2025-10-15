۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه سرچنار شهرستان بویراحمد رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از رفع تصرف ۷ هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان در منطقه سرچنار این شهرستان خبر داد. مهراب عبدی گفت: به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ۷ هزار متر مربع از اراضی روستای قلعه کهنه سرچنار که به وسیله فنس محصور شده بود، رفع تصرف شد. عبدی افزود: عموم مردم میتوانند هرگونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال و قاچاق چوب و زغال را به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.