به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از رفع تصرف ۷ هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان در منطقه سرچنار این شهرستان خبر داد.

مهراب عبدی گفت: به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور ۷ هزار متر مربع از اراضی روستای قلعه کهنه سرچنار که به وسیله فنس محصور شده بود، رفع تصرف شد.

عبدی افزود: عموم مردم می‌توانند هرگونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال و قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.