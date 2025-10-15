پخش زنده
امروز: -
امکان دریافت پلاک ملی برای مالکان فعلی خودروهای مناطق آزاد فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر خرمالی مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از امکان پلاک ملی کردن خودروهای پلاک مناطق آزاد توسط مالکان فعلی این خودروها خبر داد.
وی با اشاره به ضوابط اعلامشده از سوی سامانه جامع تجارت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بر اساس مقررات ابلاغی قبلی، افرادی که در حال حاضر مالک قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آنها ثبت شده است، میتوانند برای مراحل قانونی و سامانهای برای دریافت پلاک ملی اقدام کنند.
برخلاف برخی شایعات، برای انجام فرآیند پلاک ملی، الزامی به آن نیست که مالک خودرو همان فرد واردکننده اولیه خودرو به مناطق آزاد باشد. ملاک اصلی، مالکیت فعلی و ثبت قانونی خودرو در سامانههای مربوطه است.