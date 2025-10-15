کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی قاضیان هفته هفتم لیگ برتر را منتشر کرد که بر این اساس، دو تیم خوزستانی در روز‌های جمعه و شنبه به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با نزدیک شدن به روز‌های برگزاری رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، کمیته داوران اسامی تیم‌های داوری این هفته را مشخص کرد.

بر اساس اعلام کمیته داوران، دیدار حساس روز جمعه، ۲۵ مهرماه بین تیم‌های استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان در اهواز با قضاوت شهاب محمدی برگزار خواهد شد. محمدی را در این بازی فرهاد مروجی و علی فرزان منش به عنوان کمک‌داور همراهی می‌کنند و میثم عباسپور نیز داور چهارم خواهد بود. در این دیدار، وظیفه داوران اتاق کمک‌داور ویدیویی (VAR) بر عهده امیرعرب براقی و ایمان کهیش است و قاسم واحدی نیز ناظر داوری این مسابقه حساس است.

در دیگر بازی نماینده خوزستان، تیم فولاد خوزستان روز شنبه، ۲۶ مهرماه باید در اصفهان به مصاف ذوب آهن برود. کمیته داوران، مصطفی بینش را به عنوان داور اصلی این دیدار انتخاب کرده است. علی احمدی و وحید هلیرودی نیز کمک‌های بینش خواهند بود و رضا مرادی داور چهارم است. همچنین حسن اکرمی و احسان اکبری وظیفه داوران VAR این دیدار را بر عهده دارند و حسین نجاتی ناظر داوری خواهد بود.

با اعلام این اسامی، نمایندگان خوزستان در شرایطی به استقبال هفته هفتم می‌روند که تمرکز اصلی بر قضاوت داوران در این دو بازی حساس است.