سردار فدوی: دشمنی دامنه دار آمریکا و رژیم صهیونیست با انقلاب اسلامی

جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت : دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شکل گرفته و بصورت مستمر ادامه داشته است.