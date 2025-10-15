سردار فدوی: دشمنی دامنه دار آمریکا و رژیم صهیونیست با انقلاب اسلامی
جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت : دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شکل گرفته و بصورت مستمر ادامه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار علی فدوی در مراسم معارفه فرمانده سپاه نینوای گلستان تاکید کرد:دشمنان در مسیر خباثت های خود علیه انقلاب اسلامی از انجام هیچ کاری فروگذار نکردند اما تمامی توطئه های آنها بی نتیجه بوده است.
در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوای گلستان سردار سید موسی حسینی جانشین سردار علی ملک شاهکویی شد.