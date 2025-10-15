به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی خراسان رضوی در جلسه بررسی مشکلات طرح‌های آموزشی نیمه تمام تایباد،گفت: ۶۰ درصد مدارس استان در بازه زمانی ۴۰ سال گذشته با همراهی و کمک‌های خیران ساخته شده است و این مهم همچنان در همه جای استان ادامه دارد.

محمد تقی فخریان افزود: ۹۰ درصد مدارسی که مهرماه امسال و آغاز سال تحصیلی جدید در استان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، در اختیار دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است.

وی ادامه داد: ۱۰ درصد فضا‌های آموزشی افتتاح شده استان در سال تحصیلی جدید با مشکل انشعاب آب، برق و گاز مواجه هستند که با پیگیری استاندار، فرمانداران شهرستان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های خدمات‌رسان مشکل آنها تا پایان مهرماه برطرف خواهد شد.

فخریان گفت: ۳۰۰ مدرسه در استان روز یکشنبه این هفته، همزمان با افتتاح ده‌ها طرح در سراسر کشور و در ارتباط ویدیو کنفرانسی با رییس‌جمهور افتتاح شد.

این مسئول افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و در یک نهضت ماندگار مردمی، ۷۱۵ فضای آموزشی تا پایان امسال در سراسر استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۰ درصد مدارس سنگی استان به همت بنیاد علوی و کرامت، مهرماه امسال از ردیف فضا‌های آموزشی برچیده شد.

فرماندار تایباد نیز در این نشست گفت: ۲۰ مدرسه در قالب ۱۱۳ کلاس درس مهرماه امسال به فضا‌های آموزشی مناطق شهری و روستایی این شهرستان مرزی افزوده شد.

حسین جمشیدی افزود: ۱۵ فضای آموزشی پسرانه و دخترانه با ۹۰ کلاس درس هم اینک در شهر‌ها و روستا‌های ۲ بخش مرکزی و میان ولایت تایباد به همت خیران و کمک‌های دولتی در حال ساخت است که افزون بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

او ادامه داد: تفاهمنامه پنج فضای آموزشی در نیمه نخست امسال برای ساخت ۳۶ کلاس درس نیز به امضا خیران این منطقه رسیده است.

فرماندار تایباد نبود مدرسه تیزهوشان پسرانه و دخترانه را یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌های این خطه مرزی دانست و خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و سفر استاندار به تایباد، مجوز ساخت ۲ مدرسه تیزهوشان پسرانه و دخترانه در این شهرستان اخذ شد.

جمشیدی افزود: استخر دانش‌آموزی شهر تایباد یکی از مهمترین طرح‌های نیمه تمام آموزشی این شهرستان است که با گذشت ۱۳ سال از کلنگ زنی ساخت آن، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۳۷ هزار دانش‌آموز، ۲ هزار و ۲۰۰ فرهنگی و ۲۰۶ فضای آموزشی دارد.