ساخت ۵۷ مدرسه جدید در سایت‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر با همکاری آموزش و پرورش آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: قرارداد ساخت ۵۷ باب مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن و مسکن‌های مهر که فاقد مدرسه هستند، با همکاری آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس منعقد شده است.

شاهین‌فر افزود: اولین مدرسه این پروژه‌ها در کوی زنگان مهر امسال به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون دانش‌آموزان در آن مشغول به تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: ساخت سه مسجد در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مناقصه گذاشته شده است و پس از تعیین برنده مناقصه، عملیات ساخت آغاز خواهد شد و همچنین احداث چهار کلانتری در محل اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار قرار دارد.

شاهین فر با اشاره به پیگیری جدی اجرای طرح جوانی جمعیت در استان تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه از تخصیص زمین به دو هزار و ۱۶۰ خانواده زنجانی در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این تعداد زمین در سایت‌های «ثمین سه» و کوی ارم به متقاضیان تخصیص یافته است.

شاهین فر افزود: اجرای این قانون یک تکلیف مهم و ضروری است و تامین زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در استان با جدیت دنبال می‌شود که تاکنون در دو سایت کوی ارم و ثمین، زمین به متقاضیان تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با تأکید بر اینکه نهضت ملی مسکن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، افزود: اجرای این طرح فقط وظیفه اداره راه و شهرسازی نیست و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط باید مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت چهار کارگزاری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: عملکرد این کارگزاری‌ها مطلوب بوده و انتخاب کارگزاری برای انجام امور فنی و مهندسی در کوی ارم نیز از میان شرکت‌های فعال و توانمند در سایت‌های نهضت ملی مسکن در حال انجام است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در استان زنجان ۱۲ شرکت کارگزاری اعلام آمادگی کرده‌اند که سه کارگزاری بر اساس شرایط و ضوابط انتخاب شده‌اند.

شاهین‌فر خاطرنشان کرد: پروژه کوی ارم (لیل‌آباد) در پاسخ به نیاز متقاضیانی است که بیش از دو سال پیش آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند و بخشی از متقاضیان مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز پوشش می‌دهد.

وی به عملکرد موفق استان زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: استان زنجان همچنان رتبه نخست کشوری از نظر میزان اجرای این طرح را حفظ کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، نقش تمامی دستگاه‌ها را در اجرای طرح مهم عنوان و خاطرنشان کرد: تامین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مانند بهداشت، درمان و آموزش وظیفه همگانی است و نباید تنها بر دوش اداره راه و شهرسازی باشد؛ همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند.