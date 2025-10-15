پخش زنده
ساخت مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی مسکن ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی در شهرستان کوهپایه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام حسینی امام جمعه کوهپایه در آیین آغاز ساخت این مجموعههای مسکونی گفت: ساخت این مجتمع مسکونی برای تأمین رفاه و ثبات معیشتی کارکنان خدوم نیروی انتظامی، گامی مؤثر در تحقق اهداف حمایتی دولت و ارتقاء امنیت پایدار در شهرستان به شمار میرود.
سرهنگ نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان نیز گفت: این طرح ۲۴ واحدی با ۷۵ میلیارد تومان اعتبار در دو بلوک و با زیر بنای ۲۸۸۰ متر، در مدت ۱۸ ماه ساخته میشود.