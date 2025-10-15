پخش زنده
دو شرکت مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فینالیست مسابقات سوسانگ چین شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت دانشبنیان «سام تک سرام توسعه نگر» و «دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)» فینالیست سومین دوره مسابقات نوآوری فناوری آینده سوسانگ چین شدند.
این مسابقات که با هدف ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه علم و فناوری و توسعه فناوریهای نوین صنعتی برگزار میشود، بستری مناسب برای معرفی طرحهای نوآورانه با قابلیت تجاریسازی در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
در این دوره، شرکتهای متعددی از سراسر جهان در حوزههای فناوری اطلاعات آینده، مواد پیشرفته و سلامت آینده حضور داشتند که پس از داوری و ارزیابیهای تخصصی، از ۲۰ شرکتی که به مرحله پایانی راه یافتهاند، دو شرکت دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب جایگاه فینالیست شدند.
فینالیستهای این دوره در آبان ماه سال جاری به رقابت نهایی دعوت میشوند و برندگان اعلام خواهند شد و از کل راهیافتگان به مرحله نهایی، هشت شرکت برگزیده و از جوایز رویداد بهرهمند خواهند شد.
این رویداد فرصتی استثنایی برای شرکتهای فناور فراهم میکند تا علاوه بر کسب جوایز ارزنده، از خدمات استقرار و حمایت در پارکهای فناوری چین بهرهمند شوند.