به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نمایشگاه که پس از موفقیت دوره‌های قبلی خود برگزار می‌شود، شامل ۴۰ اثر هنری از ۳۰ هنرمند برجسته کشور است که آثار خود را با تکنیک‌های مختلفی، چون زغال، سیاه قلم، رنگ روغن، آبرنگ، پاستل گچی و مداد رنگی در ابعاد مختلف به نمایش می‌گذارند.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲۶ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر به نگارخانه آسمان برج آزادی مراجعه کرده و از آثار هنری نمایشگاه بازدید کنند.