فرماندار شهرستان شوش، از تصویب و راه‌اندازی دومین مرکز ملی پایش ریزگرد در غرب کرخه در جنوب غرب ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید صبری‌پور پس از جلسه‌ای با حضور معاون آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور اعلام کرد که طرح ایجاد این مرکز در مرکز تحقیقات منابع طبیعی واقع در حوزه معرف و زوجی جنوب غرب کشور به تصویب رسیده است.

فرماندار شوش گفت: این مرکز در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار احداث خواهد شد و هدف از آن پایش، کنترل و مدیریت ریزگرد‌ها در منطقه جنوب غرب کشور است.

به گفته وی، این مرکز نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی ریزگرد‌ها بر سلامت شهروندان و محیط زیست ایفا خواهد کرد.

فرماندار شوش، راه‌اندازی این مرکز ملی را گامی مهم در جهت ارتقای توانمندی‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه منابع طبیعی دانست و افزود: اقدامات عملیاتی و علمی این پروژه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی به‌زودی آغاز خواهد شد.