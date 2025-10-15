گردش شبانه تشی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی
تشی یکی از گونه های جانوری در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی است که به دلیل نوع زندگی شب ها در طبیعت دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جواد بها مسئول منطقه حفاظت شده البرز جنوبی گفت: تشی بزرگترین جونده ایران است. بسیاری، این جونده را با خارپشت اشتباه میگیرند. تشی حیوانی شبگرد است و به خوردن پیاز و ریشه گیاهان علاقه زیادی دارد.
وی گفت: تشیها نمیتوانند خارهای خود را پرت کنند. آنها در هنگام خطر، خارهایشان را سیخ میکنند تا قیافه ترسناکی پیدا کنند. ابتدا با تکان دادن آنها و تولید صدا سعی میکنند دشمن را فراری دهند. اما اگر تهدید ادامه پیدا کرد، خود را از پشت به حیوان مهاجم میکوبند. در این حمله، خارهای شل بدن تشی کنده میشود. گاهی هم در حال فرار ناگهان توقف میکنند و باعث برخورد حیوان مهاجم با خارهای بدنشان میشوند.
جواد بها گفت: تشی جونده بسیار محتاطی است که فقط بعد از تاریکی کامل هوا از لانهاش بیرون میآید. معمولاً در شکاف سنگها، غارها و خرابهها، چاهها و قناتهای متروک لانه میسازد.