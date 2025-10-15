به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جواد بها مسئول منطقه حفاظت شده البرز جنوبی گفت: تشی بزرگ‌ترین جونده‌ ایران است. بسیاری، این جونده را با خارپشت اشتباه می‌گیرند. تشی حیوانی شب‌گرد است و به خوردن پیاز و ریشه‌ گیاهان علاقه‌ زیادی دارد.

وی گفت: تشی‌ها نمی‌توانند خار‌های خود را پرت کنند. آنها در هنگام خطر، خارهایشان را سیخ می‌کنند تا قیافه‌ ترسناکی پیدا کنند. ابتدا با تکان دادن آنها و تولید صدا سعی می‌کنند دشمن را فراری دهند. اما اگر تهدید ادامه پیدا کرد، خود را از پشت به حیوان مهاجم می‌کوبند. در این حمله، خار‌های شل بدن تشی کنده می‌شود. گاهی هم در حال فرار ناگهان توقف می‌کنند و باعث برخورد حیوان مهاجم با خار‌های بدنشان می‌شوند.