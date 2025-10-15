به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد از اجرای طرح گسترده اصلاح و جایگزینی باغها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: در اجرای سیاست‌های ملی احیای دریاچه ارومیه و برنامه‌های تحولی بخش باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان با محوریت کاهش مصرف آب، اقدام به جایگزینی تدریجی باغهای پرآب‌بر با محصولات مقاوم به خشکی و کم‌آب‌بر از جمله عناب، پسته، سنجد، بادام و زالزالک کرده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر بخشی از باغهای درجه سه که بهره‌وری پایینی داشتند و عمدتاً در اراضی کم‌بازده و شیب‌دار قرار داشتند، شناسایی و وارد مرحله حذف یا اصلاح شده‌اند. هدف ما از اجرای این طرح، استفاده بهینه از منابع آب، افزایش درآمد باغداران و هم‌زمان کمک به پایداری زیست‌محیطی حوضه دریاچه ارومیه است.

جعفرنژاد با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کشت عناب گفت: عناّب یکی از گونه‌های مقاوم به کم‌آبی است که علاوه بر نیاز آبی پایین، دارای ارزش دارویی و بازار فروش مناسب در داخل و خارج از کشور است. توسعه کشت این محصول می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، درآمد پایدار برای باغداران منطقه ایجاد کند.

عناب که در طب سنتی به نام «خرمای چینی» نیز شناخته می‌شود، میوه‌ای است با ارزش دارویی بسیار بالا و طبعی معتدل و متمایل به سرد. این میوه سرشار از ویتامین C انواع آنتی‌اکسیدان‌ها، فلاونوئید‌ها و مواد معدنی همچون پتاسیم، آهن و فسفر است که به تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود عملکرد قلب و کاهش استرس و اضطراب کمک می‌کند.

این محصول به‌دلیل خاصیت آرام‌بخشی و ضدالتهابی خود، در درمان اختلالات خواب، سرفه، سرماخوردگی و التهابات گلو کاربرد بسیار دارد و از گذشته در نسخه‌های طب ایرانی برای پاک‌سازی خون و تقویت کبد به کار می‌رفته است. از منظر علمی و تغذیه‌ای هم عناب یکی از میوه‌های دارای شاخص قند پایین و فیبر بالا محسوب می‌شود و برای بیماران دیابتی و افراد دارای فشار خون بالا بسیار مفید است.