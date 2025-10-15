دادستان مرکز مازندران با حضور در روستای «شرفدار کلا سفلی» ساری، به صورت مستقیم به بیش از ۸۰ درخواست و مشکل حقوقی اهالی این روستا رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز مازندران به همراه جمعی از قضات، در راستای خدمت‌رسانی جهادی به مردم و تسهیل دسترسی به خدمات قضائی، با حضور در حسینیه سیدالشهدا روستای شرفدار کلا سفلی ساری، مشکلات حقوقی اهالی این روستا را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند.

در این برنامه، بیش از ۸۰ نفر از اهالی روستای شرفدار کلا سفلی به طور مستقیم با دادستان و قضات حاضر در جلسه گفت‌و‌گو کرده و درخواست‌های حقوقی و قضائی خود را مطرح کردند.

علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در این دیدار با تاکید بر اهمیت نزدیکی دستگاه قضائی به مردم، اظهار داشت: هدف ما این است که همه مردم، چه در شهر‌ها و چه در روستا‌های دورافتاده، به راحتی به عدالت دست یابند. این اقدامات بخشی از مسئولیت ما در راستای خدمت به مردم و تسهیل فرآیند‌های قضائی است.

این دیدار مردمی بخشی از سلسله برنامه‌های جهادی دادگستری مازندران است که نشان از عزم قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات مردم و تقویت ارتباط مستقیم با آنان دارد. در پایان این برنامه، تمامی درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی مردم با دقت بررسی و دستورات لازم جهت پیگیری‌های قضائی صادر شد.