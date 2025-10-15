کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی دو تیم برونئی دارلسلام و لبنان از گروه B رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ – عربستان در حالی سه شنبه ۲۷ آبان در بندرسری بگاوان برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن اکرمی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمکهای وی قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از عراق و نماینده مسابقه از کشور اندونزی انتخاب شده است.