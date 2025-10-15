پخش زنده
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین زیرساختهای مورد نیاز و رفع کمبودهای انرژی را در شهرکهای صنعتی کشور با جدیت دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا انصاری امروز در بازدید از شهرک صنعتی شهرستان عجب شیر و در جمع فعالان صنعتی این منطقه افزود: طبق قانون و مقررات حاکم بر مدیریت شهرکهای صنعتی، سازمان وظیفه دارد نسبت به تامین و ارایه خدمات مورد نیاز صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در محدوده داخل شهرکها اقدام کند.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به بروز برخی مشکلات در تامین زیرساختهای مورد نیاز برای شهرکهای صنعتی، یکی از علتهای این چالشها را مربوط به ناهماهنگیها و ارائه خدمات از سوی سایر نهادها و ادارات دانست و اظهار کرد: قوانین موجود تکلیف و رسالتهای همه سازمانها را تا دم درب شهرکهای صنعتی مشخص کرده است.
انصاری فلسفه ایجاد و راه اندازی شهرکهای صنعتی را توجه به موضوع مهم درآمد_ هزینه عنوان و اضافه کرد: بر همین اساس تلاش میشود تا با رعایت اصول و قواعد موضوعه نسبت به افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی داخل شهرکها حرکتهای موثری به انجام برسد.
وی زیرساختهایی همچون برق و گاز را از الزامات و جزو ضرورتهای اصلی شهرکهای صنعتی برشمرد و ادامه داد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به عنوان همکار و یاور تولیدکنندگان و صایحان صنایع عمل میکند و هر آنچه در توان این مجموعه باشد برای رفع مشکلات و چالشهای موجود به کار خواهد بست.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با بیان اینکه مشکل اصلی شهرکهای صنعتی ناهماهنگی بین ادارات برای تامین مطالبات تولیدکنندگان است گفت: اکنون این موضوع مهم به یکی از چالشهای مهم عرصه تولید تبدیل شده است و هماهنگی لازم و مفید بین ادارات و سازمانهای محلی و ملی با صاحبان صنایع وجود ندارد.
موسوی توسعه شهرک صنعتی عجب شیر را جزو مطالبات مهم مردم این منطقه دانست و اظهار کرد: شرایط حاکم بر خشک شدن دریاچه ارومیه باعث شده بخش کشاورزی این شهرستان به مخاطره بیفتد که همین موضوع لزوم توجه به صنعت را دوچندان کرده است.
وی ناترازی در انرژی برق و مشکلات مربوط به تامین گاز مصرفی شهرک صنعتی عجب شیر را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: تاکنون مکاتبات انجام شده برای رفع این مشکلات به نتیجه قابل توجهی منجر نشده است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی امرزو برای بازدید از واحدهای صنعتی شهرستانهای جنوب آذربایجان شرقی به عجب شیر، بناب و مراغه سفر کرده است.