رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ابلاغ بیست و ششمین دوره پرسش مهر رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی افزود: رئیس جمهور پرسش مهر امسال را با تلاوت آیه شریفه کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنََّهُ لَا یُحِبَُّ الْمُسْرِفِینَ، و طرح این سؤال که این آیه شریفه چه پیامهایی دارد و چگونه میتوانیم برای عملی شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی، نقشآفرینی کنیم؟ ابلاغ کرد.
گفتنی است که پرسشمهر، مجموعه پرسشهایی است که همه ساله در آیین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ شروع مدارس از سوی رئیسجمهور وقت و با هدف پرورش روحیه مشارکت جویی، پرسشگری و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری برای دانشآموزان مطرح میکند و علاقهمندان در قالب مسابقات فرهنگی و هنری در رشتهها و سطوح مختلف واحدهای آموزشی و دورههای تحصیلی، در این طرح ملی شرکت میکنند و به این پرسشها پاسخ میدهند.