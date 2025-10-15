به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی افزود: رئیس جمهور پرسش مهر امسال را با تلاوت آیه شریفه کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنََّهُ لَا یُحِبَُّ الْمُسْرِفِینَ، و طرح این سؤال که این آیه شریفه چه پیام‌هایی دارد و چگونه می‌توانیم برای عملی شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی، نقش‌آفرینی کنیم؟ ابلاغ کرد.

گفتنی است که پرسش‌مهر، مجموعه پرسش‌هایی است که همه ساله در آیین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ شروع مدارس از سوی رئیس‌جمهور وقت و با هدف پرورش روحیه مشارکت جویی، پرسشگری و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری برای دانش‌آموزان مطرح می‌کند و علاقه‌مندان در قالب مسابقات فرهنگی و هنری در رشته‌ها و سطوح مختلف واحدهای آموزشی و دوره‌های تحصیلی، در این طرح ملی شرکت می‌کنند و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.