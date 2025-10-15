ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم ادای احترام به مقام شهید آل هاشم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش؛ یادواره شهید آل هاشم رئیس اسبق این سازمان در تهران برگزار شد. در این همایش از خانواده شهیدان آیت‌‍الله سید محمدعلی آل هاشم و امیر سرتیپ عباس واعظی و جانبازان بازنشسته، محمدصفا تیموری و حسن توکلی تجلیل شد.

رونمایی از طرح پژوهشی سبک مدیریت شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم و کتب ارتش و رسانه , بالاتر از خطر و یاران غریب (خاطرات آزادگان سازمان عقیدتی سیاسی آجا) از برنامه های این مراسم بود. این کتب به همت انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

همچنین هفتصد اثر در موضوعات مختلف از جمله دلنوشته، پوستر، طراحی، شعر، فیلم کوتاه، عکس، سرود و خاطره نویسی به همایش ارسال شده بود که پس از داوری نهایی و بررسی، ۴۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و از عوامل آنان تقدیر شد.